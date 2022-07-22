這個評審陣容太強大啦！SJ銀赫、BoA、2PM祐榮確定加盟《Street Man Fighter》網友：更想追看了～

大家喜歡《Street Man Fighter》（街頭男戰士）這個評審陣容嗎？

即將在八月中旬推出的 Mnet 熱門系列節目《Street Man Fighter》（街頭男戰士）公開了最新消息，人氣歌手 BoA、Super Junior 銀赫、2PM 祐榮確定加盟，成為最新一季的三強評審。

2021《Street Woman Fighter》（街頭女戰士）引發熱烈迴響，更捧紅了8隊各具特色的女子舞團的舞者們爭奪舞王之位，這一次推出的男子版也讓粉絲們相當期待。





其中，BoA 在第一季就是主要評審，她表示很高興再次成為這個節目的評審，也會希望聽到更多舞者們的故事；身為 Super Junior 主舞的銀赫則提到心情很開心卻也感覺負擔很大，因為能見到很多優秀的舞者，所以非常期待參與這次的節目；還有 2PM 主舞的祐榮則表示，身為熱愛舞蹈的人，參與節目感到相當榮幸，出演者們揮灑著汗水和努力準備著，一定會帶給大家很多的感動！



《Street Man Fighter》將會在8月16日的每週二晚間 22:20 播出。

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