《非常律師禹英禑》如果男二號是「這個人」，濬浩就遇到大麻煩啦！

春日暖陽絕對是男主角的一大勁敵啊！秀妍根本拿到男二劇本，如果是男生角色的話，直接變成《請回答1988》的2022版XD

《非常律師禹英禑》講述患有自閉症的禹英禑作為律師的成長過程，劇中同僚崔秀妍因為對英禑照顧有加、多次打抱不平，被觀眾戲稱為「如果是男二號一定會出大事的角色」XD



秀妍和英禑是法學院同期，讀書時就經常告訴英禑教室位置、考試範圍變動等等，還努力阻止其他同學欺負英禑。 英禑表面不動聲色，心裡已經默默把她封為「春日暖陽崔秀妍」。



在律師事務所成為同事後，秀妍繼續在日常瑣事中照顧英禑，比如幫英禑擋住旋轉門、打算在食堂再推出紫菜飯卷時通知英禑：



鄭明錫讓英禑幫熱情過度的秀妍降溫，秀妍看著英禑露出「這傢伙真可愛」的笑容：



秀妍和英禑一起處理案件，熱情高漲地熬夜讀資料：



也和英禑一起見證法官大人「老手的妙招」，一起成長：



遇到危險時立即下意識地把英禑擋在身後：



英禑想要硬闖法官辦公室時，秀妍主動搬出部長父親這條綠色通道：



當英禑聽不懂隱喻時主動幫她解釋：



案件結束後帶著英禑一起去百貨公司購物，幫英禑挑衣服：



雖然秀妍也很喜歡濬浩，但發現英禑和濬浩互相喜歡就主動讓步。 英禑認為一般人很難喜歡自己這個自閉人，秀妍先是火大地否定英禑的消極念頭：「你不要讲這種喪氣話！哪裡難了！」



接著找濬浩確認心意，警告如果只是很短暫就不要喜歡英禑、也不要搞曖昧，每個舉動都是為英禑著想。



本周這兩集更是勇敢為英禑反抗不公！權敏宇認為英禑走後門進入公司、擺出一副正義之士的嘴臉，秀妍立即戳穿他只是挑好欺負的人出氣而已。



公司裡因為匿名帖文而流傳英禑走後門的消息時，秀妍用所有人都聽得到的音量為英禑打抱不平：妳要那麼優秀，錄取妳本來就是應當的！



網友表示：「兩人的友情太完美了」、「如果秀妍是男二，我絕對讚成這一對」、「因為是女性角色反而更棒，展現出了人類之愛」、「我也想成為這樣的人」、「比起濬浩更喜歡秀妍」、「秀妍就由我帶走吧」、「 如果秀妍是我的小孩，就算不吃飯都飽啦ᅲᅲ」

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