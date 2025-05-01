二代團回來了！SS501金賢重&許永生&金奎鐘重組更名「FIVE O ONE」，7月開展世巡紀念出道20週年

今日上午，金賢重所屬社HENECIA宣布SS501成員金賢重、許永生、金奎鐘將展開出道20週年紀念企劃，從7月起以首爾為起點展開世界巡演、與全球粉絲見面，為等待已久的粉絲們送上獨特的回憶。

SS501於2005年出道，由金賢重、許永生、金奎鐘、朴政珉、金亨俊組成，是第二代男團中的代表性人物。 SS501發行過很多人氣歌曲，例如〈U R MAN〉、〈LOVEYA〉、〈Snow Prince〉、〈Love Like This〉等等，其中《因為我太傻》還成為經典韓劇《花樣男子》主題曲，金賢重亦在劇中飾演F4之一、韓版花澤類「尹智厚」。





這段時間以來，成員們分別簽約不同公司展開個人活動，處於單飛不解散狀態，隊長金賢重亦經歷了長達6年的私生活糾紛，最終在2020年以勝訴告終。如今金賢重、許永生、金奎鐘宣布以「FIVE O ONE」為名重新開展團體活動，預計從7月首爾演出起展開全球巡演，與各地粉絲見面。尤其是SS501曾在日本獲得極大人氣，因此三人以「FIVE O ONE」之名回歸後的表現格外引人期待。



全新開設的官方SNS也公開了回歸預告影片，搭配象徵三人歸來的心跳聲，以及隱身在黑暗中的身影，令粉絲對這場久違的重逢更加期待。



▽SS501經典歌曲回顧〈U R MAN〉



▽〈因為我太傻〉



▽〈LOVEYA〉



▽〈Love Like This〉



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