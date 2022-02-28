金賢重演唱會上宣佈結婚！與圈外女友一起走過最艱難時期，省略婚禮程序

金賢重在昨天舉辦的自費演唱會《想說的話》上親自向粉絲透露這一消息：「我決定與在我最辛苦困難時守在我身邊的人一起度過人生。 」

金賢重表示女友是圈外人、不希望在媒體曝光，演唱會上感謝粉絲說：「回想過往，我受到了過分的關心與喜愛，真心感謝在我暗黑無光的日子裡默默守護我的粉絲們。 因為有粉絲們的支持和信任，我才能再次鼓起勇氣開始人生的後半程。 」

金賢重想到粉絲們給他的愛與支持，認為如果只用文字宣佈婚訊的話大概會後悔一輩子，所以在演唱會上親口告知：「希望用愛為我的音樂人生提供支持的大家，也能給予即將成為我生活伴侶的人作為家人的信任。 」



金賢重所屬社也在昨天發佈聲明，表示準新娘是圈外人，鑒於時局困難將省略婚禮等程序。兩個人在最艱難的時期成為戀人、正準備踏出未來的第一步，請大家不要過度猜測。

金賢重2015年作為SS501成員出道，在韓版《流星花園》裡飾演花澤類迷倒萬千粉絲，隨後主演韓版《惡作劇之吻》再攀事業高峰，但2014年開始的一系列官司令他形象嚴重受創。



金賢重前女友A某2014年指控他施暴導致流產，隔年再稱因懷孕產生糾紛、索要16億韓元賠償，還把經過刪減拼接的kkt對話記錄曝光給媒體，並生下金賢重的兒子。 金賢重表示已經給A某6億韓元封口費要求對流產一事保密，被曝光後以誣告、損害名譽罪等起訴A某，並索要12億賠償及退還6億韓元。 最終法院認為A某證據不足，在2020年判金賢重勝訴。 但2017年又爆出酒駕，令他形象恢復屢屢受阻。

金賢重復出後主演電視劇《時間停止的瞬間》收視率低迷，去年出演談話綜藝《您儘管問》時說他原本性格開朗，現在則變得十分畏縮、害怕被陌生人注視。 不過金賢重用心經營Youtube頻道、多次舉辦小型演唱會與粉絲溝通，最近更獲得100萬訂閱金獎牌，粉絲也為他的人生第二幕表示應援。



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