[好片推薦]《非常殺手》張赫就是2022版《大叔》元斌！窮追不捨「是誰指名她」怒揭真相！

[無雷] 即將於7月22日在台上映的《非常殺手》，張赫從頭到尾只為保護一位非親非故的17歲少女，令人想起多年的經典動作電影《大叔》，而片中的動作戲碼也從頭到尾都令觀眾們驚呼連連，幾乎完全不倚賴替身的張赫，流暢的打鬥動作以及驚險刺激的每個跳躍與飛車危險鏡頭，都將為觀眾們帶來夏日最佳感官刺激！

《非常殺手》描述一位看起來生活相當愜意又優閒的引退殺手義康（張赫飾），常因太太臨時要求與姊妹淘出遠門而幫忙照顧姊妹淘的小孩，這次被託付的是一位17歲的叛逆少女「允智」。而「允智」的意外遭遇，卻讓這位功夫了得的殺手不得不重新拿起武器，除了拯救這位少女，他更隻身深入險境，誓言揭開整起事件的幕後主使。



這位頂尖殺手總是悠閒，沒人能成為他的對手。他總是直搗黃龍深入核心，還習慣提著一杯咖啡去殺人，得到自己想要的情報後直接在血淋淋的現場悠閒地喝著咖啡。看見那些原本態度囂張的惡人們對他跪地求饒的樣子，觀眾們也將得到痛快的感受。而與張赫曾在綜藝節目《首爾鄉巴佬》中合體搞笑的車太鉉，還驚喜登場客串一角。



張赫曾在日前播出的綜藝節目中提到，由於自己多年前拍攝電影時，造成騎著摩托車的替身演員受到重大傷害，於是之後他便不再啟用替身而改為親自上陣，原因相當暖心。在這部電影《非常殺手》中他除了參與動作設計，也親自完成99％以上的動作戲碼，展現出許多流暢的近身搏鬥，快速移形換位的華麗步伐令人驚艷，並且面無表情的他，在撂倒全場之後感覺只是小菜一碟，真的是英雄殺手。



而在正片電影結束後還特別呈現幕後拍攝花絮彩蛋，可看到張赫拍攝全身跳躍破窗的鏡頭，背部直接撞上窗台，但仍繼續完成拍攝，許多幕後的NG或特別花絮令人想起了早期的成龍作品，也都有讓大家看到拍攝動作片，幕後其實非常不簡單。《非常殺手》將於7月22日在台上映。



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