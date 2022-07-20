《非常律師禹英禑》EP.7「鯨魚情侶」的關係將迎來決定性變化！先公開：禹英禑對李濬浩使眼色，太爆笑 XD

《非常律師禹英禑》第6集中，「新入職律師」禹英禑（朴恩斌 飾）和崔秀妍（河允景 飾）擔任「脫北者強盜傷害公益事件」的熱情和霸氣成長，引來觀眾們的支持。

加上李濬浩喝醉後流露出對禹英禑的感情，提高了心動指數，而李濬浩和崔秀妍親密的樣子，也讓禹英宇陷入陌生的感情中。



公開的第7集劇照，「鯨魚情侶」禹英禑和李濬浩的距離更加靠近，在辦公室裡互相看著對方的兩人，似乎下定决心似的停下來的禹英禑和可愛地望着對方的李濬浩的眼神，營造出甜蜜的氛圍。另一張照片中，可以看到李濬浩脫下自己的外套，披在禹英禑的身上。



製作組表示：「從李濬浩身上開始感受到至今爲止從未經歷過的陌生感情的禹英禑和沒能傳達自己真心李濬浩，他們的關係將迎來決定性的轉折點。」



而先公開影片中，大家律師事務所似乎要一起去辦事情，禹英禑坐在崔秀妍和李濬浩中間，想起他們有說有笑的畫面和權敏宇（朱鐘赫 飾）說的話，她就對李濬浩說：「你要和我換位置嗎？善男善女並肩坐著比較好。」兩人聽到也很疑惑問：「什麼？」禹英禑起身讓座還對李濬浩使了眼色，李濬浩只好換了位置，這時...權敏宇又說：「禹英禑律師不錯啊！」李濬浩則完全不敢動 XD 期待今晚的播出！



이상한 변호사 우영우 7화 선공개 pic.twitter.com/1B36xbCNX5 — (@drama_zip) July 20, 2022

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