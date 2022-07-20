【第1屆青龍系列大獎】金高銀憑《柔美的細胞小將》拿下「視后」：「出道10年歷經許多挫折和試煉，但想要演戲的心一如既往並會持續下去」

【第1屆青龍系列大獎】金高銀憑《柔美的細胞小將》拿下「視后」：「出道10年歷經許多挫折和試煉，但想要演戲的心一如既往並會持續下去」

韓劇   2022年7月20日   星期三11:30   Hui  

（封面圖源：「第1屆青龍系列大獎」畫面截圖；《柔美的細胞小將》畫面截圖）

我們柔美得獎了！！！！

「第1屆青龍系列大獎」於昨日（19日）舉行，金高銀以《柔美的細胞小將》獲得「視后」。她在該部作品飾演過著無比平凡日常的職場人「金柔美」，自然地表現了在夢想與愛情面前成長的模樣，引發許多觀眾共鳴。

金高銀表示：「大家好，我是金高銀。沒有抱期待來到這裡，所以並沒有準備獲獎感言。十年前我在青龍拿過新人獎，今年（2022年）正好是我出道十週年，所以意義十足。當時的獲獎感言，我記得好像有說過，未來可能會有很多挫折和試煉。沒錯，真的有很多挫折和試煉，但是想要演戲的心一如既往，並且會繼續下去。」

接著，金高銀感謝一起合作《柔美的細胞小將》劇組：「感謝選擇我飾演柔美的李尚燁導演和宋在貞編劇，還有一起拍攝的安普賢和朴珍榮，以及其他眾多演員和工作人員們，真心感謝大家。現在還剩下最後一集，希望大家可以喜愛到最後。正在看直播的家人們，時隔很久拿獎了，非常感謝。今後會成為更加成長、更加努力的演員，謝謝。」

《柔美的細胞小將》改編自同名人氣網漫，電視劇分成第1季與第2季，在海內、外都擁有高人氣。除了觀看女主角「柔美」的成長外，豐富而多情的「細胞小將」們也是看點之一，非常討人喜歡。

金高銀2012年以電影《蘿莉塔：情陷謬思》出道，在300位試鏡者中受到鄭址宇導演青睞，初次啼聲即擔任女主角，並以該部作品獲得大鐘獎、青龍獎等多座電影獎項新人獎。2016年則拍攝第一部電視劇《奶酪陷阱》，同年與孔劉合作《孤單又燦爛的神－鬼怪》，新作品《小婦人》預計於今年播出。

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