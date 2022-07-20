[好片推荐]《非常杀手》张赫就是2022版《大叔》元斌！穷追不舍「是谁指名她」怒揭真相！

[无雷] 即将於7月22日在台上映的《非常杀手》，张赫从头到尾只为保护一位非亲非故的17岁少女，令人想起多年的经典动作电影《大叔》，而片中的动作戏码也从头到尾都令观众们惊呼连连，几乎完全不倚赖替身的张赫，流畅的打斗动作以及惊险刺激的每个跳跃与飞车危险镜头，都将为观众们带来夏日最佳感官刺激！

《非常杀手》描述一位看起来生活相当惬意又优闲的引退杀手义康（张赫饰），常因太太临时要求与姊妹淘出远门而帮忙照顾姊妹淘的小孩，这次被托付的是一位17岁的叛逆少女「允智」。而「允智」的意外遭遇，却让这位功夫了得的杀手不得不重新拿起武器，除了拯救这位少女，他更只身深入险境，誓言揭开整起事件的幕后主使。



这位顶尖杀手总是悠闲，没人能成为他的对手。他总是直捣黄龙深入核心，还习惯提著一杯咖啡去杀人，得到自己想要的情报后直接在血淋淋的现场悠闲地喝著咖啡。看见那些原本态度嚣张的恶人们对他跪地求饶的样子，观众们也将得到痛快的感受。而与张赫曾在综艺节目《首尔乡巴佬》中合体搞笑的车太铉，还惊喜登场客串一角。



张赫曾在日前播出的综艺节目中提到，由於自己多年前拍摄电影时，造成骑著摩托车的替身演员受到重大伤害，於是之后他便不再启用替身而改为亲自上阵，原因相当暖心。在这部电影《非常杀手》中他除了参与动作设计，也亲自完成99％以上的动作戏码，展现出许多流畅的近身搏斗，快速移形换位的华丽步伐令人惊艳，并且面无表情的他，在撂倒全场之后感觉只是小菜一碟，真的是英雄杀手。



而在正片电影结束后还特别呈现幕后拍摄花絮彩蛋，可看到张赫拍摄全身跳跃破窗的镜头，背部直接撞上窗台，但仍继续完成拍摄，许多幕后的NG或特别花絮令人想起了早期的成龙作品，也都有让大家看到拍摄动作片，幕后其实非常不简单。《非常杀手》将於7月22日在台上映。



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