夏日女王回來了！Sistar解散5年後首次合體，錄製《柳熙烈的寫生簿》最後一期

在Sistar面前，沒人敢稱「夏日女王」。

Sistar由孝琳、韶宥、寶拉、多順4名成員組成，於2010年正式出道，接連在夏天發行了《Loving You》、《Touch My Body》、《I Swear》等大熱神曲，每一首都主打健康又清爽的夏日風，成員們衣著清涼熱辣，營造出了夏日活波多姿的氛圍感， 所以Sistar成為了夏季最佳代言人，被譽為「Summer Queen」。 作為K-POP界女愛豆團中不可逾越的三座大山之一，Sistar也憑藉傲人的音樂成績獲得了「沒有Sistar的夏天是不完整的夏天！」的超高評價。



只是這一切都停止在了2017年，Sistar在那年的夏天發行了最後一張專輯後宣佈解散，作為韓國歌壇的典範，從出道到解散，團內從未傳出過不合，與經紀公司也沒有任何紛爭，始終保持著積極健康的形象。 即使解散了成員們也依舊親密如以往，常常相聚在一起，一流的售後服務安撫了廣大粉絲的心。

2022年的夏天，Sistar再次合體，將亮相《柳熙烈的寫生簿》第600期暨最後一期，這是她們解散之後時隔5年的首個合體舞台，足以讓粉絲們振奮、激動。 此前，節目組傳出只有孝琳一人參與節目的錄製，但今日（7月19日）再次傳出好消息，稱4名成員將集體亮相，把解散後的第一個完整體舞台奉獻給了《柳熙烈的寫生簿》最後一期。



最後我們再一起來欣賞一下那首火熱的《Touch My Body》！



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