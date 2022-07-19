《外星+人》金宇彬透露身體近況：鼻咽癌治療結束已5年，現在比患病前更加健康！

金宇彬昨日上午出席電影《外星+人》上映紀念採訪，透露稱現在不論身體還是精神都比從前更加健康和輕鬆。
金宇彬2017年被診斷出鼻咽癌，隨後立即暫停演藝工作、全心投入治療，即將上映的《外星+人》（另譯：祖宗膠戰外星人）是他暌違5年之久的大螢幕回歸之作。 被問到健康情況時，金宇彬開玩笑說：「如果能像電影裡的卡德一樣顯示身體能量百分比就好了。 上週二是治療結束5年，去做了定期檢查，醫生說我比從前更加健康了。 」
金宇彬表示，康復之後心理上也迎來了很大變化，那就是不再有精神壓力。 金宇彬說從前總是無法承認自己的不足，所以即使做得好也不會稱讚自己。 但後來就會想：「我本來就很不足、做的不夠好啊。 這一樣來心裡就舒服和放鬆多了。 之前一直活在未來、不斷鞭策自己，現在則會多看看自己的內心。 」
金宇彬還透露了以《外星+人》作為回歸之作的契機。 金宇彬2017年因病暫停工作時原本在準備出演崔東勛導演的電影《竊聽》，導演堅持由金宇彬擔任主角，所以決定整個劇組跟著一起停擺。 金宇彬一直希望回歸後第一個接拍崔東勛的作品，不管什麼角色都願意：「狀況逐漸好轉時導演來我家玩，介紹了《外星+人》卡德這個角色。 我聽了非常感興趣，更想出演了。 」
《外星+人》同時拍攝了上下兩部，第一部講述高麗末期希望得到神劍的道士們，與2022年追逐囚禁在人類體內的外星囚犯的人之間，因為打通時間之門而發生的故事。金宇彬飾演押送外星人囚犯的管理人「卡德」和「森德」，其中一場戲裡森德又變出兩個同樣的角色，因此觀眾將可看到4個金宇彬同框的畫面。7月20日在韓國上映，7月27日和8月18日陸續在台灣和香港上映。
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