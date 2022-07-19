相視而笑也太甜了吧！《我的出走日記》「具美CP」孫錫久X金智媛，合體拍攝情侶畫報

滿滿的氛圍感～不管什麼樣的題材，都希望可以看到他們再多合作幾部作品啊！

於今年（2022年）5月終映的JTBC電視劇《我的出走日記》，由《耀眼》、《Law School》金鉐潤導演執導，《又，吳海英》、《我的大叔》朴海英編劇執筆，描述三兄妹（李伊、李民基、金智媛）想要逃離達到極限的人生，與神秘的外地人具氏（孫錫久）之間，融入溫暖和共鳴的故事。隨著劇情發展與情緒堆疊，《我的出走日記》在播出期間引發新一波追劇熱潮，更被不少觀眾列為「人生電視劇」之一。

而被粉絲們稱為「具美CP」、「崇拜CP」的孫錫久和金智媛，兩人的默契配合在劇中相當有火花。雖然大部分的時間是以「厭世臉」的模樣出鏡，但透過相識、相知、相惜，可以感受到他們的繫絆。





電視劇結束快2個月，沒想到還有「驚喜」！孫錫久與金智媛合體拍攝《Marie Claire Korea》情侶畫報，滿滿的氛圍感讓粉絲們直呼：「拜託再多合作幾部作品吧！」







而在追加公開的畫報中，有張合照特別引人注目。雖然孫錫久和金智媛並沒有肢體接觸，但兩人相視而笑的模樣，看起來特別甜蜜。（不知道為什麼，小編想到小時候掛在舅舅與舅媽家的結婚照XD就是這種感覺！）

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞