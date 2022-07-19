夏日女王回来了！Sistar解散5年后首次合体，录制《柳熙烈的写生簿》最后一期

在Sistar面前，没人敢称「夏日女王」。

Sistar由孝琳、韶宥、宝拉、多顺4名成员组成，於2010年正式出道，接连在夏天发行了《Loving You》、《Touch My Body》、《I Swear》等大热神曲，每一首都主打健康又清爽的夏日风，成员们衣著清凉热辣，营造出了夏日活波多姿的氛围感， 所以Sistar成为了夏季最佳代言人，被誉为「Summer Queen」。 作为K-POP界女爱豆团中不可逾越的三座大山之一，Sistar也凭藉傲人的音乐成绩获得了「没有Sistar的夏天是不完整的夏天！」的超高评价。



只是这一切都停止在了2017年，Sistar在那年的夏天发行了最后一张专辑后宣布解散，作为韩国歌坛的典范，从出道到解散，团内从未传出过不合，与经纪公司也没有任何纷争，始终保持著积极健康的形象。 即使解散了成员们也依旧亲密如以往，常常相聚在一起，一流的售后服务安抚了广大粉丝的心。

2022年的夏天，Sistar再次合体，将亮相《柳熙烈的写生簿》第600期暨最后一期，这是她们解散之后时隔5年的首个合体舞台，足以让粉丝们振奋、激动。 此前，节目组传出只有孝琳一人参与节目的录制，但今日（7月19日）再次传出好消息，称4名成员将集体亮相，把解散后的第一个完整体舞台奉献给了《柳熙烈的写生簿》最后一期。



最后我们再一起来欣赏一下那首火热的《Touch My Body》！



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