Apink出道粉帶著孩子來看小分隊活動！普美和初瓏馬上認出她，場面瞬間超感動～

普美問：「以後你們就算結婚了，也會像這樣來看我們嗎？」現場粉絲們立刻回覆：「會的！」天啊～！好想哭喔…感動。 PS：Apink 今年出道第12年了

人氣女團 Apink 近期推出小分隊「CHOBOM」（初春），由朴初瓏與尹普美組成的雙人組合，推出新歌《Copycat》（模仿貓）展開活動，而在與粉絲見面互動時，出現了令人感動又意外的場面。



普美指著粉絲群跟初瓏分享說：「她帶著寶寶來耶！在那裡，超可愛的～。」初瓏看到後表情超驚訝，普美緊接著跟大家介紹：「這位歐逆（姐姐）是從出道就支持我們的粉絲。」、「今天還帶著寶寶一起出現，寶寶長得跟歐逆一模一樣耶！」出道粉絲的出現，讓兩人都非常感動。



普美接著問所有粉絲：「以後你們就算結婚了，也會像這樣來看我們嗎？」粉絲們立刻回覆說：「會的！」場面瞬間變得好感動啊。

▼最後，來欣賞一下她們的新歌《Copycat》MV與舞台吧！



▼《Music Bank》live：



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞