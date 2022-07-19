11歲的朴恩斌長這樣，現在根本就是等比例放大！舊採訪透露：目前沒結婚打算，一心搞事業

怎麼會有這麼可愛的韓劇女主？

說的就是《非常律師禹英禑》中禹英禑，她的扮演者是童星出身的朴恩斌。 1992年出生的她今年才滿30歲，卻是已經出道27年的老戲骨了。 朴恩斌童年時期的舊影片被翻出，任誰看了都要感歎一句：這是套娃式成長吧？ 2002年朴恩斌出演了電視劇《玻璃鞋》，之後做客了SBS電視台的《美好的清晨》節目，展現了超出同齡人的老練。 當時11歲的她一上臺就露出甜甜的笑容，介紹自己說道：「我是朴恩斌，在《玻璃鞋》里扮演盛晞的童年時期。 」



朴恩斌從小就是美人胚子，彎彎的笑眼，長髮及肩，這麼好看，這麼時尚的小姑娘真是難得，恬靜的模樣太符合她的氣質了，直到現在這種感覺依然存在。 朴恩斌的事業發展一直都很順暢，但凡是有她出演的電視劇收視率都不錯，人氣和口碑都相當高，這次《戀慕》、《非常律師禹英禑》接連大爆，也讓朴恩斌成為了新的流量代表。



童星身份的加持，加上近期扮演的禹英禑，在廣大觀眾們的心目中，朴恩斌就是我們「雲養的女兒」（雲養娃：現實生活中不願意生小孩，但卻很積極地在網上看各類乖巧可愛、乾淨整潔、咯咯笑著賣萌的嬰幼兒，這裡衍生為隔著屏幕養小孩的意思。），看到她事業起飛「老母親們」的確很欣慰，同時又開始操心「女兒」的戀情。 其實朴恩斌早在兩年前的採訪中就公開過戀愛觀，當時她表示到目前為止沒談過戀愛，5歲就作為兒童服裝模特出道的她全身心都投入在了工作上，「工作是我目前生活的第一位，戀愛對我來說還是個未知世界。 30代最大的計劃也不是談戀愛，而是拍更多的好作品。 我個人其實並不是很想談戀愛，目前還沒有一定要結婚的想法。 」展現了工作狂人的面貌。



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