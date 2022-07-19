Apink出道粉带著孩子来看小分队活动！普美和初珑马上认出她，场面瞬间超感动～

普美问：「以后你们就算结婚了，也会像这样来看我们吗？」现场粉丝们立刻回覆：「会的！」天啊～！好想哭喔…感动。 PS：Apink 今年出道第12年了

人气女团 Apink 近期推出小分队「CHOBOM」（初春），由朴初珑与尹普美组成的双人组合，推出新歌《Copycat》（模仿猫）展开活动，而在与粉丝见面互动时，出现了令人感动又意外的场面。



普美指著粉丝群跟初珑分享说：「她带著宝宝来耶！在那里，超可爱的～。」初珑看到后表情超惊讶，普美紧接著跟大家介绍：「这位欧逆（姐姐）是从出道就支持我们的粉丝。」、「今天还带著宝宝一起出现，宝宝长得跟欧逆一模一样耶！」出道粉丝的出现，让两人都非常感动。



普美接著问所有粉丝：「以后你们就算结婚了，也会像这样来看我们吗？」粉丝们立刻回覆说：「会的！」场面瞬间变得好感动啊。

▼最后，来欣赏一下她们的新歌《Copycat》MV与舞台吧！



▼《Music Bank》live：



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