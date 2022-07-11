曾在《Go Back夫婦》、《VIP》飾演「母女」！金美卿在IG分享與張娜拉的合照，更有網友目擊新人著夫妻裝蜜月旅行 ♥

左邊是今年（2022年）張娜拉的婚禮，右邊是2017年與金美卿合作《Go Back夫婦》穿上婚紗的模樣。5年過去了，歐膩和媽媽都沒什麼變啊～

演員張娜拉於上月（6月）26日與圈外男友完成終生大事，兩人攜手走向紅毯的另一端。曾與張娜拉合作過電視劇的鄭容和、李相侖紛紛到場祝賀，張娜拉亦透過個人SNS向粉絲們表達感謝：「感謝所有人的關心與祝福，我們會好好生活」。

曾與張娜拉多次合作的金美卿，近期也於個人Instagram分享與新娘張娜拉的合照。她表示：「期待已久的照片。我們娜拉、美麗娜拉，出嫁的那天」。金美卿曾陸續與張娜拉合作過《童顏美女》、《Go Back夫婦》、《VIP》、《大發不動產》等作品，更在《Go Back夫婦》、《VIP》兩度飾演「母女」。可以時常通過李美卿的Instagram看到她與張娜拉的聚會，兩位演員關係深厚。

▲《Go Back夫婦》

▲《VIP》

▲《大發不動產》

另外，有網友目擊張娜拉夫婦在蜜月旅行期間，經過某咖啡廳。只見小倆口一起穿著藍色系列的衣服，新郎與新娘一起自拍，張娜拉對著鏡頭比出可愛的姿勢和表情，相當甜蜜，羨煞眾人。

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