《非常律師禹英禑》不僅「英禑」可愛，朴恩斌本人也超可愛！殺青專屬「抹眼淚」POSE甜暈了♥️

朴恩斌的招牌動作也太可愛了吧。

上一部戲還在女扮男裝演威嚴的王，下一部戲就跳脫到了呆萌的「天才自閉症女律師」，不得不說朴恩斌的演技好到沒話說，每部都是劇拋臉。 戲裡專業，戲外可愛的她在每部戲殺青時的都會拍照留念，而每一次的動作都一模一樣，久而久之就成了她的專屬殺青POSE。



2014年拍攝完《求婚大作戰》時，朴恩斌曾公開過終演照，照片裡的她瞇著眼睛，微微低下頭，抿著嘴巴，一隻手握成拳頭放在眼邊，像是在擦眼淚一般，做出十分委屈的表情，看來十分不捨電視劇就這麼結束了。



照片公開後受到了廣大劇迷和粉絲的喜愛，於是同年《秘密之門》殺青時，她又擺出了同樣的POSE，拍下了紀念照。委屈抹淚照就這樣成了朴恩斌的招牌動作。2017年《青春時代2》、2020年《Stove League》、2021年《戀慕》拍完之後，她也以同樣的姿勢出鏡，看得粉絲們大讚：「撇嘴的樣子太可愛了」、「已經開始期待禹英禑殺青後的照片了」、「禹英禑做這個動作一定可愛到爆炸」等。



박은빈의 시그니처 포즈를 보니 끝났구나 싶다. 연모는 박은빈을 알게해준 작품이라 더 가열차게 보내기 싫은것 같다. pic.twitter.com/GO53sVz1Vo — 눈빛반짝 (@nicekstew) December 14, 2021

此外，朴恩斌主演的新劇《非常律師禹英禑》人氣火爆行進中，以不到1%的收視率起步，短短4集就突破了5%的大關，不僅刷新了有線台ENA的收視紀錄，甚至趕超同檔播出的無線台水木劇。



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