曾在《Go Back夫妇》、《VIP》饰演「母女」！金美卿在IG分享与张娜拉的合照，更有网友目击新人著夫妻装蜜月旅行 ♥

左边是今年（2022年）张娜拉的婚礼，右边是2017年与金美卿合作《Go Back夫妇》穿上婚纱的模样。5年过去了，欧腻和妈妈都没什么变啊～

演员张娜拉於上月（6月）26日与圈外男友完成终生大事，两人携手走向红毯的另一端。曾与张娜拉合作过电视剧的郑容和、李相仑纷纷到场祝贺，张娜拉亦透过个人SNS向粉丝们表达感谢：「感谢所有人的关心与祝福，我们会好好生活」。

曾与张娜拉多次合作的金美卿，近期也於个人Instagram分享与新娘张娜拉的合照。她表示：「期待已久的照片。我们娜拉、美丽娜拉，出嫁的那天」。金美卿曾陆续与张娜拉合作过《童颜美女》、《Go Back夫妇》、《VIP》、《大发不动产》等作品，更在《Go Back夫妇》、《VIP》两度饰演「母女」。可以时常通过李美卿的Instagram看到她与张娜拉的聚会，两位演员关系深厚。

▲《Go Back夫妇》

▲《VIP》

▲《大发不动产》

另外，有网友目击张娜拉夫妇在蜜月旅行期间，经过某咖啡厅。只见小俩口一起穿著蓝色系列的衣服，新郎与新娘一起自拍，张娜拉对著镜头比出可爱的姿势和表情，相当甜蜜，羡煞众人。

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