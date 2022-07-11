《黑話律師》再曝新劇照！李鍾碩：「平凡律師變成天才騙子的設定非常有意思，這是個充滿血汗淚的角色」

再稍微等等～終於又可以看到李鍾碩活躍於小螢幕啦！

預計於本月（7月）29日接檔《醫法刑事》的MBC新金土劇（週五、六播出）《黑話律師》，由《當你沉睡時》、《德魯納酒店》吳忠煥導演執導，新人編劇河藍執筆，描述勝率只有10%的三流律師「朴昌浩」，偶然負責一樁殺人案後，突然從「Big Mouth」被冤枉成人盡皆知的詐騙犯「Big Mouse」。為了生存和守護家人，努力揭露龐大陰謀和特權階層醜陋真相的故事。



作為李鍾碩退伍後首部回歸小螢幕的作品，觀眾們都非常期待。李鍾碩曾和吳忠煥導演合作過《當你沉睡時》，所以和導演的關係非常好、彼此互相信賴。導演向他提出合作邀約：「像之前一樣有趣地工作吧」，李鍾碩深思熟慮後決定出演。



李鍾碩提到，「朴昌浩」從平凡律師到天才騙子這個設定，非常有意思。為了生存下來而往返於善、惡之間，可以展現全新樣貌。



李鍾碩更表示，用一話概括，朴昌浩就是充滿血汗的角色。第一次看到劇本時，覺得他平凡又可憐，一夜之間淪為階下囚，看到備受折磨的昌浩感到惋惜、很想為他應援。但現在看到朴昌浩，會覺得他是「強大」的角色，希望觀眾們可以親自收看電視劇，確認何謂「強大」的意思。

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