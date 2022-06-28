B1A4孔燦出演BL劇《非故意戀愛談》！搭檔為《清日電子李小姐》《第二任丈夫》車瑞元

OMG孔燦也要演BL劇惹！

韓國近年吹起BL（Boy's Love）劇熱潮，越來越多製作公司投入「K-BL」（韓式BL）製作，今（28）日再有消息，新一部BL劇《非故意戀愛談》卡司公開。

《非故意戀愛談》（비의도적 연애담，又譯意外的戀愛史）改編自菲比（피비音譯）創作之同名漫畫，劇情講述一段以謊言開始的真正愛情，「尹泰俊」及「池元英」之間的戀愛故事。編導都有製作BL劇的經驗，編劇為《在你視線停留的地方》申智安，導演為《Peach Of Time》張義順。



「尹泰俊」是名像被世界刪除般消失的天才陶藝家，雖然沉默寡言，乍看很嚴肅但實際上很親切，由車瑞元（車敘元）飾演。車瑞元2019年以《為何那樣，奉尚先生》晉升主演行列，飾演五兄弟姐妹中最小的弟弟李外尚，同年很快就在《清日電子李小姐》擔綱男二飾演朴道俊，這兩年則在日日劇飾演男主角尹在民與嚴賢璟搭檔。



「池元英」則由知名男團B1A4成員孔燦飾演，是名大企業總務科的職員，他為了復職，須得到公司會長最喜愛的藝術家尹泰俊之心。孔燦唱而優則演，主演過頗多網路劇包括《美味的戀愛》與《致我的名字》，也在電視劇《戀愛雖然麻煩，但更討厭孤獨！》中演過配角，2020曾主演電影《流氓高校生Mr. Boss》。



《非故意戀愛談》原著曾獲「Ridibooks BL漫畫大獎」等獎項，劇組亦稱原著是擁有一批死忠粉絲且囊括了各個年齡層的熱門作品，更是部不能單純的以BL題材限定、有趣又感動的愛情故事，戲劇版本預計在下半年與觀眾見面。

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