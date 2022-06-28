花美男們的友情！BTS防彈少年團V公開與朴寶劍合照，兩人就像出國感到開心的小學生啊 XD

日前，BTS防彈少年團成員 V（金泰亨）和朴寶劍一起搭乘專機到巴黎參加時裝周，讓不少粉絲都在期待他們的同框照！

今日（28日）， V 透過 IG 限時動態上傳和朴寶劍在出發前的合照（他們已在今日回國），馬上引發熱烈討論。



網友們紛紛表示：「好可愛 非常無害的兩人」、「這份友情看起來真好...」、「好像是因爲要去海外而開心的小學生」、「長得帥的人的友情真是太好了」、「爲了我的眼睛，希望這份友情繼續下去」、「啊 心情變好了」、「兩個人好開心啊 哈哈哈」等等。



還有粉絲在 Weverse 提到一直在等待兩人合照， V 回覆：「剛才收到哥哥傳給我的照片有50張，慢慢來...我會上傳的。」他也先公開了幾張個人照，原來...照片都是朴寶劍拍的呀 XD 這令人羨慕的友情～



個性活潑愛交友的 V 多年前曾主動搭訕朴寶劍，還對他說：「《明日如歌》很好看。」只是當時沒有留下電話，後來透過友人知道對方的聯絡方式，兩人也因此成為好友。他們會為對方的活動應援，還曾一起去遊樂園、濟州島旅行、看演唱會等，感情非常好。



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