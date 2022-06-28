《紙房子：韓國篇》最帥劫匪金智勳＋最美人質李主儐Loveline太搶眼！花絮照顏值滿分超登對！

最近被網友們封為外型最登對CP的就是日前剛剛在Netflix公開的劇集《紙房子：韓國篇》中的「丹佛」金智勳以及美女人質「美善」李主儐，兩人在劇中以劫匪與人質的對立關係，緊張的挾持對峙場合卻漸漸發展出Loveline，火辣畫面更讓觀眾們看得臉紅心跳，

金智勳時常透過IG分享自己的近況照片，而他也在昨日公開一組自己與李主儐的合照，兩人穿著一樣的服裝坐在造幣局門口的階梯，像真正的CP一樣非常登對。劇中劫匪讓所有人質們也穿上了一樣的紅色連身服，也成了這部電視劇的重點服裝，而李主儐還在這篇Po文下留言：「這個（照片）我怎麼沒有！」引發網友們熱烈的反應。

網友也紛紛留言說：「只有我喜歡這兩位的組合嗎？」「兩人顏值都〜」「丹佛＋美善在一起」「丹佛美善滿分」等等表達對這兩位演員CP的支持與好評。《紙房子：韓國篇》第一部分前6集已經於6月24日在Netflix公開，話題不斷，雖然也有很多觀眾們不免與原版的西班牙篇比較，不過金智勳所演出的丹佛可說是帥出新高度。



金智勳早期也是公認的雕刻花美男之一，大部分演出富二代角色，如《結婚的女神》《來了！張寶利》之類作品中給人的感覺。不過後來他開始改變造型留起了中長髮，在2020年與李準基合作的《惡之花》當中，前半部都臥床的他，甦醒後卻成了超大反派，角色與他的造型都令人印象深刻，時常展現出一種病態魅力。

平時就常常Po出運動健身照片的金智勳，在《紙房子：韓國篇》中更是大秀腹肌身材，讓這角色「丹佛」雖是街頭鬥毆出身卻有著善良體貼的心，尤其與李主儐還偷偷談起戀愛，無微不至地照顧這位美女人質美善，讓李主儐也不顧一切愛上劫匪。而金智勳的另一部作品《戀愛大戰》也即將在Netflix公開。



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