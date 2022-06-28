B1A4孔灿出演BL剧《非故意恋爱谈》！搭档为《清日电子李小姐》《第二任丈夫》车瑞元

OMG孔灿也要演BL剧惹！

韩国近年吹起BL（Boy's Love）剧热潮，越来越多制作公司投入「K-BL」（韩式BL）制作，今（28）日再有消息，新一部BL剧《非故意恋爱谈》卡司公开。

《非故意恋爱谈》（비의도적 연애담，又译意外的恋爱史）改编自菲比（피비音译）创作之同名漫画，剧情讲述一段以谎言开始的真正爱情，「尹泰俊」及「池元英」之间的恋爱故事。编导都有制作BL剧的经验，编剧为《在你视线停留的地方》申智安，导演为《Peach Of Time》张义顺。



「尹泰俊」是名像被世界删除般消失的天才陶艺家，虽然沉默寡言，乍看很严肃但实际上很亲切，由车瑞元（车叙元）饰演。车瑞元2019年以《为何那样，奉尚先生》晋升主演行列，饰演五兄弟姐妹中最小的弟弟李外尚，同年很快就在《清日电子李小姐》担纲男二饰演朴道俊，这两年则在日日剧饰演男主角尹在民与严贤璟搭档。



「池元英」则由知名男团B1A4成员孔灿饰演，是名大企业总务科的职员，他为了复职，须得到公司会长最喜爱的艺术家尹泰俊之心。孔灿唱而优则演，主演过颇多网路剧包括《美味的恋爱》与《致我的名字》，也在电视剧《恋爱虽然麻烦，但更讨厌孤独！》中演过配角，2020曾主演电影《流氓高校生Mr. Boss》。



《非故意恋爱谈》原著曾获「Ridibooks BL漫画大奖」等奖项，剧组亦称原著是拥有一批死忠粉丝且囊括了各个年龄层的热门作品，更是部不能单纯的以BL题材限定、有趣又感动的爱情故事，戏剧版本预计在下半年与观众见面。

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