崔宇植為應援同公司的全少妮往《青春啊，越牆吧》片場送咖啡車！橫幅上的「炯植不要吃」成亮點XD

「WOOGA FAMILY」相愛相殺！朴炯植哪會乖乖聽崔宇植的話，猜猜他點了什麼～（笑）



改編自中國小說《簪中錄》的tvN新劇《青春啊，越牆吧》，描述被指認為殺害滅門案主犯的天才少女，與身上帶著神秘詛咒的王世子，在民間相遇相知、展開愛情與冒險的故事，由朴炯植與全少妮擔任主演，播出時間尚未公開。



今年初（2022年），朴炯植的至親崔宇植曾往拍攝現場送去咖啡車，應援好友。當時還留下很有節奏感的留言：「炯植ki呀，我是宇植ki呀，現在真的是非常冷的時期ki呀。」相當有趣。



昨日（21日），崔宇植又送來咖啡車了，這次應援的是該部作品的女主角全少妮，兩位演員同屬「Management SOOP」。



全少妮通過個人Instagram分享咖啡車的照片，而橫幅上的括弧裡竟寫著「炯植不要吃」，不禁令人爆笑。

雖然說「炯植不要吃」，但負責咖啡車的公司表示，朴炯植點了奶茶和穀物拿鐵呢！（笑）



另外，朴炯植和崔宇植都將出演JTBC綜藝《In The Soop：友情旅行》，首播日為下月（7月）22日。該檔節目集結了演員崔宇植、朴敘俊、朴炯植，歌手防彈少年團V和Peakboy，「WOOGA FAMILY」將展開4天3夜的旅行，透過節目公開至親們在一起時，解除自身武裝、展現真正自我，以及坦率又瑣碎的日常。

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