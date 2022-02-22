崔宇植給朴炯植新劇《青春啊，越牆吧》送應援咖啡車，留言押韻超有梗！

Wooga Family又來放閃啦！朴炯植目前正在和全少妮、表藝珍等拍攝tvN古裝新劇《青春啊，越牆吧》，崔宇植這就送去了應援咖啡車，寫的留言也很有趣！

近日專門做咖啡車應援的B公司通過IG發佈一組照片，這次出差地點是京畿道龍仁市的電視劇攝影棚，原來是崔宇植給好友朴炯植送來了咖啡應援，還留下很有節奏感的留言：「炯植ki呀，我是宇植ki呀，現在真的是非常冷的時期ki呀。 」



「朴炯植穿著王世子的服裝笑著走過來，得知是崔宇植送來的非常開心，說：『這留言是莫呀~太感動了。』」但因為拍戲的保密要求，朴炯植只拍了要發給崔宇植的照片，然後幫所有工作人員都點了熱飲，就拿著他的檸檬生薑茶回去繼續拍攝了~

來看看崔宇植都寫了什麼留言：「炯植ki呀，我是宇植ki呀，現在真的是非常冷的時期ki呀。 希望大家喝了這溫暖的飲料，溫暖地度過吧❤from植ki to 植ki」



「為《青春啊，越牆吧》所有演員和工作人員應援，懷挺！演員崔宇植。 」



「《青春啊，越牆吧》所有team！喝下溫暖的飲料然後加油吧！」



朴敘俊、防彈少年團V、Peakboy、崔宇植和朴炯植因為關係非常好而組成好友團體Wooga Family，經常為彼此應援。 之前朴炯植在IG上PO文感謝觀眾對《Happiness》的支持，崔宇植就修改朴炯植在劇中的台詞寫下留言，朴炯植也修改崔宇植的劇《那年，我們的夏天》裡的台詞回復他，真的十分有愛XD



此外，《青春啊，越牆吧》改編自中國小說《簪中錄》，講述被指認為殺滅門案主犯的天才少女與身上帶著神秘詛咒的王世子在民間相遇相知、展開愛情與冒險的故事，由朴炯植和全少妮擔任主演，播出時間尚未公開。



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