《In The Soop：友情旅行》7/22開播！朴敘俊、崔宇植、朴炯植、V、Peakboy兄弟出遊，一定樂翻天♥️

飯圈最受矚目的綜藝節目《In The Soop：友情旅行》終於敲定了播出時間。

作為韓娛圈人氣最旺的死黨Line之一，「WOOGA FAMILY」因為有著演員崔宇植、朴敘俊、朴炯植，歌手防彈少年團V和Peakboy而粉絲橫跨影視劇、歌壇兩大界。 前不久剛傳出要製作5人的友情旅行記的消息就已經引爆了一大波關注和熱議，有哪個粉絲不想看到歐巴們與好友相處時放鬆、舒緩的面貌呢。

《友情旅行》是「In The Soop」的衍生節目，兄弟五人開始了4天3夜的旅行，公開了他們在一起時解除自身武裝展現出的真正自我，以及坦率而又瑣碎的日常。 有韓媒公開了播出時間，將於7月22日晚21時在JTBC電視台重磅開播，算一下時間還有1個月。

提起「WOOGA FAMILY」，一切都要從大哥朴敘俊說起，以他為軸心，才使得大家成為了好兄弟。 朴敘俊在中學時期就認識了Peakboy，且關係不錯。 又在2012年出演《Family》時認識了崔宇植，兩人也成了好友。 2016年，朴敘俊在拍攝《花郎》時認識了朴炯植和V。 在大哥的介紹下，大家熟絡起來，就有了現在的「WOOGA」。



「WOOGA」不管多忙都會互相應援，歌手們送演員們咖啡車、演員們去聽歌手們的演唱會; 跨年一起拍照、空暇時結伴旅行，互相為好友的作品做宣傳。 5人從不過度消費其他兄弟的名聲和人氣，這樣的神仙友情真的很令人羨慕。



7월올때까지 숨참고 다이브

어서와요 우가패밀리 ♡ pic.twitter.com/av9W2O7glT — RED (@dede234i) June 14, 2022

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