崔宇植为应援同公司的全少妮往《青春啊，越墙吧》片场送咖啡车！横幅上的「炯植不要吃」成亮点XD

「WOOGA FAMILY」相爱相杀！朴炯植哪会乖乖听崔宇植的话，猜猜他点了什么～（笑）



改编自中国小说《簪中录》的tvN新剧《青春啊，越墙吧》，描述被指认为杀害灭门案主犯的天才少女，与身上带著神秘诅咒的王世子，在民间相遇相知、展开爱情与冒险的故事，由朴炯植与全少妮担任主演，播出时间尚未公开。



今年初（2022年），朴炯植的至亲崔宇植曾往拍摄现场送去咖啡车，应援好友。当时还留下很有节奏感的留言：「炯植ki呀，我是宇植ki呀，现在真的是非常冷的时期ki呀。」相当有趣。



昨日（21日），崔宇植又送来咖啡车了，这次应援的是该部作品的女主角全少妮，两位演员同属「Management SOOP」。



全少妮通过个人Instagram分享咖啡车的照片，而横幅上的括弧里竟写著「炯植不要吃」，不禁令人爆笑。

虽然说「炯植不要吃」，但负责咖啡车的公司表示，朴炯植点了奶茶和谷物拿铁呢！（笑）



另外，朴炯植和崔宇植都将出演JTBC综艺《In The Soop：友情旅行》，首播日为下月（7月）22日。该档节目集结了演员崔宇植、朴叙俊、朴炯植，歌手防弹少年团V和Peakboy，「WOOGA FAMILY」将展开4天3夜的旅行，透过节目公开至亲们在一起时，解除自身武装、展现真正自我，以及坦率又琐碎的日常。

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