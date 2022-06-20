【有片】做完健康檢查的孫錫久發現自己「長高了」！自顧自地鼓掌起來，片場的人們也不自覺跟著大笑、拍手XD

孫錫久這魔性的男人！（大笑）既幽默又有才氣，整個採訪亮點超多，超有趣～

因電視劇《我的出走日記》、電影《犯罪都市2》迎來事業新高峰的孫錫久，近期登上時尚雜誌《Esquire》封面。自帶慵懶、迷人氣質的他，越看越有味道。相信不少「孫太太」們為之心動吧？（笑）



與此同時，孫錫久也接受了雜誌的影片訪問。如訪問標題「Zip My Record」，真的解鎖超多關於孫錫久的小故事！他逐一念出自我介紹，並細心地「修正」。提到「身高」的部分，官方資料為178公分，但孫錫久最近做了健康檢查，居然是179公分，我們的孫錫久還在成長！XD

孫錫久邊笑、邊自顧自地鼓起掌來，片場的工作人員們似乎也被他感染，不自覺地大笑、拍手。他還悄悄補充：「沒有穿襪子（的情況下量身高）」，怎麼這麼有梗！



最近的他，因為格鬥很久沒做、英語很久沒說，想乾脆把「特長」取消。編輯問：「有新的興趣或愛好嗎？」孫錫久表示：「最近喜歡書法、畫畫、寫文章。」提到MBTI，孫錫久測出來的結果是ENFP。但他一直以為自己是「I」（內向人格），沒想到是「E」（外向人格），讓他有點吃驚。



唸到自己今年（2022年）因《我的出走日記》和《犯罪都市2》而大受歡迎，孫錫久沒有多說什麼，只是情緒湧上心頭、然後做出「拭淚」的動作，再次引發片場工作人員們的大笑。



接著，孫錫久陸續回顧歷年來的作品：

1.《超感8人組2》：可以聽到他講英語哦。

2.《Mother》：當時和田美都排練很久，他還唸了觀眾的留言：「看完這部戲以後，媽媽看到孫錫久就會轉臺，我想看《出走日記》啊」。

3.《浪漫的體質》：原本以為是喜劇沒想到拍得這麼感人，只是盡可能把臺詞說的自然，歸功於導演。

4.《D.P：逃兵追緝令》：「林大尉」是他最滿意的角色，因為做了很多努力和考證。

5.《配對遊戲》：覺得自己和「朴宇利」一樣是大喇喇的個性，編輯要孫錫久給自己起個墓誌銘，他回答：「其實我還活著？」太有SENSE了XD

6.《我的出走日記》：最愛的作品，起初沒什麼反應很擔心，後來「具氏」像專業選手一樣跳遠、幫「美貞」拿帽子，作品好像才慢慢流傳開來。

7.《犯罪都市2》：覺得「姜海尚」與「張謙」對打，當然是後者會贏。張謙有許多幫手，但姜海尚因為常常背叛別人，所以「人員管理」不行。因為被「馬石道」打的很慘，對打架都有陰影了。

最後，孫錫久表示，覺得拍攝畫報相當有趣。看完這些採訪內容，大家應該都希望孫錫久能多多出演節目或者拍畫報吧？（笑）

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