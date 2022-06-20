【有片】做完健康检查的孙锡久发现自己「长高了」！自顾自地鼓掌起来，片场的人们也不自觉跟著大笑、拍手XD

孙锡久这魔性的男人！（大笑）既幽默又有才气，整个采访亮点超多，超有趣～

因电视剧《我的出走日记》、电影《犯罪都市2》迎来事业新高峰的孙锡久，近期登上时尚杂志《Esquire》封面。自带慵懒、迷人气质的他，越看越有味道。相信不少「孙太太」们为之心动吧？（笑）



与此同时，孙锡久也接受了杂志的影片访问。如访问标题「Zip My Record」，真的解锁超多关於孙锡久的小故事！他逐一念出自我介绍，并细心地「修正」。提到「身高」的部分，官方资料为178公分，但孙锡久最近做了健康检查，居然是179公分，我们的孙锡久还在成长！XD

孙锡久边笑、边自顾自地鼓起掌来，片场的工作人员们似乎也被他感染，不自觉地大笑、拍手。他还悄悄补充：「没有穿袜子（的情况下量身高）」，怎么这么有梗！



最近的他，因为格斗很久没做、英语很久没说，想干脆把「特长」取消。编辑问：「有新的兴趣或爱好吗？」孙锡久表示：「最近喜欢书法、画画、写文章。」提到MBTI，孙锡久测出来的结果是ENFP。但他一直以为自己是「I」（内向人格），没想到是「E」（外向人格），让他有点吃惊。



念到自己今年（2022年）因《我的出走日记》和《犯罪都市2》而大受欢迎，孙锡久没有多说什么，只是情绪涌上心头、然后做出「拭泪」的动作，再次引发片场工作人员们的大笑。



接著，孙锡久陆续回顾历年来的作品：

1.《超感8人组2》：可以听到他讲英语哦。

2.《Mother》：当时和田美都排练很久，他还念了观众的留言：「看完这部戏以后，妈妈看到孙锡久就会转台，我想看《出走日记》啊」。

3.《浪漫的体质》：原本以为是喜剧没想到拍得这么感人，只是尽可能把台词说的自然，归功於导演。

4.《D.P：逃兵追缉令》：「林大尉」是他最满意的角色，因为做了很多努力和考证。

5.《配对游戏》：觉得自己和「朴宇利」一样是大喇喇的个性，编辑要孙锡久给自己起个墓志铭，他回答：「其实我还活著？」太有SENSE了XD

6.《我的出走日记》：最爱的作品，起初没什么反应很担心，后来「具氏」像专业选手一样跳远、帮「美贞」拿帽子，作品好像才慢慢流传开来。

7.《犯罪都市2》：觉得「姜海尚」与「张谦」对打，当然是后者会赢。张谦有许多帮手，但姜海尚因为常常背叛别人，所以「人员管理」不行。因为被「马石道」打的很惨，对打架都有阴影了。

最后，孙锡久表示，觉得拍摄画报相当有趣。看完这些采访内容，大家应该都希望孙锡久能多多出演节目或者拍画报吧？（笑）

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