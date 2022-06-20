宋江敲定官方粉絲會名字！粉絲們卻屬意另外一個稱呼，可惜和大前輩影帝撞名了XD

男演員宋江終於敲定了自己官方粉絲會的名稱，只是粉絲們似乎還有更好的意見！

本月12日，宋江在首爾YES24 LIVE HALL舉辦了個人粉絲見面會「2022 Song Kang Fanmeeting-和小江一起」，與粉絲們創造了諸多美好回憶，這場粉絲會還通過網站以及APP平臺免費直播，也吸引了不少國外粉絲的觀看。 因為是宋江出道以來首次舉辦的個人粉絲會，當天的氣氛可以說相當火熱。除了「宋江運動會」、「宋江Zip」、「宋For You」、「宋江Package」等各式各樣了解宋江、和粉絲互動的環節之外，本場粉絲會的亮點之一就是公開宋江官方粉絲會的名稱。



其實此前宋江所屬經紀公司就在網路上開展了粉絲名徵集活動，引來無數粉絲的留言，其中點讚、回覆數最多的一條留言則是「송강好」。 除了和宋江本名相似之外，「好」字又有「美好」、「喜愛」的意思，突出了粉絲對真心。 還和影帝宋康昊（송강호） 的韓語發音一模一樣，讓人很期待宋江今後也能成為大前輩一樣出色的演員，又多了一層鞭策之意，超多粉絲覺得這個提議非常不錯。



雖然廣大粉絲們很喜歡「송강好」這個名字，但肯定不能和前輩影帝撞名啊，宋江和公司經過討論最終選定的官方粉絲會名稱為「송편」（鬆餅），這是韓國的傳統點心，每年秋夕節家人都要坐在一起包，還有一條流傳已久的俗語「能把鬆餅包得好看的話，就一定會生一個漂亮的女兒」 。 而「편」又有「邊」的意思，因此「송편」也含有「永遠站在宋江這一邊（派）」的深層含義。

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