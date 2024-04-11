BLACKPINK Lisa官宣簽約索尼旗下RCA唱片，個人專輯籌備中！與小甜甜布蘭妮、夏奇拉、蜜桃貓朵佳成同門

昨日深夜，BLACKPINK Lisa個人公司LLOUD與美國唱片公司RCA Records同步宣佈合作並公開Lisa個人官網，目前Lisa正在與RCA一起製作全新SOLO專輯，準備展開國際活動。

Lisa表示：「非常開心加入RCA家族，我相信這是將在我的個人事業中帶來更大變革的最佳團隊。 期待向全世界展示我們所做的一切準備。 」



RCA唱片公司董事長兼CEO（執行長）Peter Edge與COO（營運長）John Fleckenstein表示：「我們與Lisa以及她的個人品牌Loud Company建立合作關係，感到非常自豪。 Lisa是一個擁有多維才能、無可否認的國際明星。 」



RCA唱片公司是美國索尼音樂娛樂旗下廠牌，目前旗下藝人包括小甜甜布蘭妮·斯皮爾斯（Britney Spears）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）、大賈斯汀（Justin Timberlake）、麥莉·希拉（Miley Cyrus）、蜜桃貓朵佳 （Doja Cat）、速可達硬漢（A$AP Rocky）、貝姬·G（Becky G） 等等。

Lisa作為現象級KPOP女團BLACKPINK成員出道，亦推出過《Lalisa》《Money》等個人單曲，IG帳號擁有超過1億名追蹤粉絲，位居所有KPOP明星之首。去年底與YG娛樂合約期滿只續簽團體合約，今年2月宣佈成立個人廠牌LLOUD。

此外，有消息稱Lisa確定將出演美國HBO連續劇《白蓮花大飯店》第三季，成為BLACKPINK中繼Jisoo和Jennie之後第三位涉足戲劇領域的成員。



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