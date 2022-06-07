在《坎城影展》上最後悔的事：鏡頭拉近、慌張地比了愛心！IU：「這真的是失誤，下次要有自信一點」

在《坎城影展》上最後悔的事：鏡頭拉近、慌張地比了愛心！IU：「這真的是失誤，下次要有自信一點」

明星   2022年6月7日   星期二15:52   Yuan  

（封面圖源：EDAM娛樂、Twitter@jjjeong918）

電影《Broker》（嬰兒轉運站/孩子轉運站）講述經營洗衣店的相鉉（宋康昊 飾），生意清淡且負債累累，他的好兄弟、孤兒出身的東秀（姜棟元 飾），則在管理「嬰兒保護艙」的機構工作。

某個下著暴雨的夜晚，他們倆竟偷偷帶走其中一個保護艙的男嬰，沒想到隔天，孩子的母親素英（IU 飾），卻回來尋找兒子宇成的下落。
（圖源：FB@CJ ENM Movie）

《Broker》將在8日於韓國（香港：6/23、台灣：6/24）上映，近日演員們也開始跑各種宣傳活動，並進行採訪。
 

採訪中，IU 提到《坎城影展》的紅毯。IU 說：「聽說要穿稍微有長度感的禮服才能拍出帥氣的照片。我怕這會妨礙其他人的行動，所以抱著禮服到處走，幸好照片拍得很漂亮，很滿意，但如果還有機會踏上紅地毯，我要穿短禮服。」因為宋康昊連兩次都踩到她的禮服，成爲了話題 XD
（圖源：EDAM娛樂）（圖源：IG@dlwlrma）

而《Broker》在《坎城影展》獲得12分鐘的起立鼓掌，IU 回憶起當時的情况：「宋康昊前輩、是枝裕和導演都是經驗者，所以好像很熟悉。姜棟元前輩和李周映姐姐和我一直對視著說『不應該有人結束嗎』？」

典禮上，由於鏡頭突然拉近，IU 還慌張地比了個愛心。IU 也抱怨說道：「從未有過的（把臉）放大的鏡頭，讓我很慌張。雖然是第一次，但是如果能悠閒地做起來像假的，也很不可能。結果留下奇怪的動圖，有一個被大家說是『對著鏡頭比愛心沒有自信』的動圖。」

她還強調：「這真的是失誤！在《坎城影展》中這個是最不怎麼樣的，不管是做什麼都要有自信，如果沒有自信還不如不要做，下次做的話要有自信一點，這些都記下來了，想在死之前在試一次。」不過...這動圖還蠻可愛的呀～

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