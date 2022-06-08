威脅&踹椅子&扔包...《Running Man》金鍾國惹爭議：太暴力了VS綜藝人設而已！

作為《Running Man》裡的元老成員和「能力者」，金鍾國的武力值不容小覷，而近日他在節目中的表現引發了廣大網友的討論甚至批評。

上週播出的《Running Man》中，金鍾國和HAHA、宋智孝組隊玩遊戲，此時池錫辰隊已經拿到了第一，金鍾國奮起直追第二名，但劉在錫隊卻答對了所有題目，讓金鍾國陷入了危機中。金鍾國指出劉在錫隊答案說晚了，但其他成員和節目組並未聽取他的意見，金鍾國帶著威脅的口語說：「老實待著。」 劉在錫反駁隊員們只是因為答對了題目而歡呼，金鍾國卻有些不高興地大聲問：「不就是答對了嗎，有必要這麼大聲音歡呼？」 一旁的梁世炯也加入了「口舌之爭」，沒想到金鐘國卻抬起了腳......



另一個場景中，正確答案是「人類尊嚴」，HAHA寫成了「人類尊嚴性」，被判錯誤，氣得金鍾國踹了一腳旁邊的椅子，表達自己的不滿。金鍾國還將池錫辰的包包扔得遠遠的。

此類場景全部展現在了觀眾們面前，節目播出後引爆網友討論，部份網友批評道：「金鍾國今天好暴力啊，嚇到我了」、「強盜人設有些過火了」、「這些暴躁鏡頭應該全都剪掉」等。 同時也要不少觀眾維護金鐘國，稱：「這只是綜藝節目而已，所有成員都有人設」、「本來就是要打打鬧鬧才有趣啊」等。



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