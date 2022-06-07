尹汝貞渣男前夫奇葩發言令網友氣炸：是因為我出軌了，她才過得那麼好！

韓國老牌女星尹汝貞前夫趙英男的奇葩發言引發眾怒。

尹汝貞老師作為在國際影壇上影響力最大的韓國演員，在國內外收穫了一大波粉絲，年過70每次亮相都精緻、一絲不苟，以最專業的的態度示人。要說尹老師這輩子踩過的最大的坑就是她的前夫趙英男了。1974年，兩人結為夫妻，沒過多久就傳出趙英男肆意揮霍妻子打拚積累的財富，還頻頻爆出出軌醜聞，甚至辱駡妻子，忍無可忍的尹汝貞選擇了離婚，重返影視劇圈，自此之後一心撲在了工作上，事業也全面開花。



就在去年尹汝貞憑藉電影《MINARI》（農情家園；夢想之地）得到奧斯卡最佳女配角的獎項後，他還送過2、3次花，還曾說：「她的獲獎感言就是對花心出軌的男人最帥的一擊，可以說是復仇了，也感謝她後來沒有再交往其他男人。」氣得尹汝貞表示若他再送一次就去報警，看得出尹老師完全不想和渣男前夫再有任何牽扯。

只是沒想到，最近尹汝貞出演的綜藝《意外的旅程》收視率頗高，又一次引來了趙英男的關注，他有又開始發表奇葩言論了，在做客TV朝鮮《明星紀錄片My Way》時，趙英男驚歎於大學前輩、 國民男高音家朴仁洙57年來一直鍾情於妻子，朴仁洙反駁：「難道要和兩個女人一起過？這完全不可能，這算什麼才華，在音樂和美術上有才華就夠了。」趙英男聽完之後卻大言不慚地爆料自己的出軌情史：「我和其他女人交往了，只和她（尹汝貞）一起生活了13年，我現在很好，她也是，是因為我出軌了，她才活得這麼好，把我攆了出來。」



節目播出後，趙英男的發言立即引爆全網討論，網友們紛紛吐槽：「女人是你的附屬品嗎？」、「別再蹭老師的熱度了」、「出軌還成為美談了」、「出軌正當化，臉皮也太厚了」等。

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