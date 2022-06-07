尹汝贞渣男前夫奇葩发言令网友气炸：是因为我出轨了，她才过得那么好！

韩国老牌女星尹汝贞前夫赵英男的奇葩发言引发众怒。

尹汝贞老师作为在国际影坛上影响力最大的韩国演员，在国内外收获了一大波粉丝，年过70每次亮相都精致、一丝不苟，以最专业的的态度示人。要说尹老师这辈子踩过的最大的坑就是她的前夫赵英男了。1974年，两人结为夫妻，没过多久就传出赵英男肆意挥霍妻子打拚积累的财富，还频频爆出出轨丑闻，甚至辱駡妻子，忍无可忍的尹汝贞选择了离婚，重返影视剧圈，自此之后一心扑在了工作上，事业也全面开花。



就在去年尹汝贞凭藉电影《MINARI》（农情家园；梦想之地）得到奥斯卡最佳女配角的奖项后，他还送过2、3次花，还曾说：「她的获奖感言就是对花心出轨的男人最帅的一击，可以说是复仇了，也感谢她后来没有再交往其他男人。」气得尹汝贞表示若他再送一次就去报警，看得出尹老师完全不想和渣男前夫再有任何牵扯。

只是没想到，最近尹汝贞出演的综艺《意外的旅程》收视率颇高，又一次引来了赵英男的关注，他有又开始发表奇葩言论了，在做客TV朝鲜《明星纪录片My Way》时，赵英男惊叹於大学前辈、 国民男高音家朴仁洙57年来一直钟情於妻子，朴仁洙反驳：「难道要和两个女人一起过？这完全不可能，这算什么才华，在音乐和美术上有才华就够了。」赵英男听完之后却大言不惭地爆料自己的出轨情史：「我和其他女人交往了，只和她（尹汝贞）一起生活了13年，我现在很好，她也是，是因为我出轨了，她才活得这么好，把我撵了出来。」



节目播出后，赵英男的发言立即引爆全网讨论，网友们纷纷吐槽：「女人是你的附属品吗？」、「别再蹭老师的热度了」、「出轨还成为美谈了」、「出轨正当化，脸皮也太厚了」等。

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