《月水金火木土》題材超新穎！朴敏英變完美嬌妻，路透照美翻了～♥️

浪漫喜劇女王朴敏英新劇《月水金火土木》正式開拍，有人拍到路透照，她穿上了婚紗。

tvN新劇《月水金火木土》講述為那些參加夫妻聚會、同學會等需要妻子的單身人士們，「單身生活幫手」女主角崔尚恩假扮成為他們妻子的故事，由朴敏英、高庚杓、金宰英攜手主演。 朴敏英出演的女主角「崔尚恩」是兼備新娘需要具備的所有資質和品德的女性，她利用自己的才能為那些不想結婚的男人假扮成女伴（妻子），幫那些男性獲得更高的社會家庭評價。 週一到週六她都會誠心誠意地「工作」，但周日是她會投資自己（劇名《月水金火木土》就是指週一到週六）。 她擁有各種技能，外語、高爾夫、擊劍、攀岩不在話下，連廚藝都是米其林級別。高庚杓扮演已經連續5年和崔尚恩簽約「月水金」的鄭志浩，是個職業、興趣、性格完全摸不透的神秘人物。 金宰英飾演的是財閥家的小兒子、韓流明星姜海珍，他一心想要成為崔尚恩「火土日」的新客人，攪動著她的內心。



在最新曝光的劇透照裡，朴敏英變身為新娘，純白色的摸胸婚紗完美勾勒出的她的曼妙身軀，高丸子頭配上新娘頭飾簡介又清新，襯得她整個人都像洋娃娃一般精緻。 而身邊挽著他的新郎則是《換乘戀愛》中的郭敏載。讓人十分好奇他倆在劇中到底是什麼關係。



看到路透照的粉絲和網友紛紛表示：「嚇我一跳，我以為歐尼結婚了」、「朴敏英真的太美了」、「優越的線條」、「側臉太美了」等。

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