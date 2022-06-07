《玩什麼好呢》尹恩惠赤腳跳〈Hey Mama〉、李寶藍穿長裙跳PSY〈That That〉，反轉魅力嗨翻全場！

尹恩惠超帥！而李寶藍跳PSY的新歌實在太讓人瞠目結舌了XDDD

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）WSG Wannabe確定12人成團，在揭下各自身分後，便進入了坐下來了解彼此的環節。過程聊到了舞蹈，好幾位都起身跳舞啦！

趙賢雅、鄭知蘇與權真我都展現少見的跳舞姿態，而昭娟身為現任愛豆LABOUM成員，被劉八峰特別點名。她跳了全昭彌的〈Dumb Dumb〉，同齡好友劉美珠見狀忍不住愛豆魂，也上前小小合體了一下。



氣氛逐漸炒熱，最嗨就在尹恩惠和李寶藍的表演！看完昭娟，劉八峰就暗示一代女團Baby V.O.X出身、《X-MAN》始祖舞后尹恩惠也跳上一曲。尹恩惠本來看似有些為難，表明自己不知道能跳什麼：「跳跳看〈Hey Mama〉吧！」結果她赤腳上陣，表情雖然很害羞，但肢體動作非常大方，大家看了都想跟著跳了！



看完尹恩惠，劉八峰不禁佩服WSG Wannabe「穿著賓客服還能跳舞」，但接下來上場的李寶藍更誇張，穿著超過膝蓋的洋裝與低跟鞋仍不被受限，大跳PSY的新歌〈That That〉超沒包袱（尤其表情滿分XD），大家都被震懾啦！李寶藍也不愧是一代女團SeeYa成員啊！



網友看完留言：「穿賓客裝吃披薩，突然若無其事跳舞太搞笑了，哇，尹恩惠李寶藍太有反轉魅力」「小時候還以為李寶藍只是Vocal 」「寶藍姐姐魅力爆棚」，也有人覺得神似柳承範的趙賢雅跳舞很搞笑，或被鄭知蘇邊擦嘴邊跳舞的樣子萌到。

快來看這整段跳舞影片吧～！（已定位1:28）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞