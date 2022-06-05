復仇還是民意？《紅丹心》劉貞面臨抉擇，抉擇之後又遭遇後宮內鬥！大妃與左相聯盟面臨崩壞（EP.9-10）

鬥來鬥去有夠燒腦！看完這兩集，好像也能理解朴桂原的聖君之夢，但他為什麼極度不信任李泰呢？？？

政治題材愛情劇《紅丹心》目前播至第9、第10集，劉貞（姜漢娜 飾）與朴桂原（此集正名，張赫飾演）的角力仍在上演，在這之外，還有后宮間的紛爭正要發生。兩集全韓收視率落在5.7、6.3%，保持著一定的水準。

（以下涉及劇透）



第9集，劉貞本來想和朴桂原同歸於盡，完成自己的報復也替李泰（李準 飾）剷除異己，但李泰無法眼睜睜犧牲劉貞。朴桂原拿了仁榮王后（此集正名）死亡的真相逼迫劉貞，要確定劉貞的想法是否和自己一樣。

朴桂原刻意讓鄉野謠傳自己是毒害仁榮王后的真兇，讓劉貞知情當年是仁榮王后為了李泰自盡，先王為了保護李泰便誣陷仁榮王后之死為劉貞父親劉學秀所做。劉貞起初無法接受事實，但逐漸了解仁榮王后的做法，和自己先前想和朴桂原同歸於盡的作法並無異。



第10集，報仇還是民意？劉貞選了民意，她決定成為中殿並輔佐李泰成為聖君，不過並沒有要成為朴桂原的棋子，她是要「走上父親沒能走上的路」。她也為李泰抱不平，認為朴桂原一開始就沒有給李泰成為聖君的機會。



劉貞被封為內宮，趙淑儀（崔莉 飾）與大妃（朴知妍 飾）深感自己在宮中的地位漸失，各懷鬼胎。朴淑儀利用東琴（尹瑞娥）揭發劉貞真實身分，大妃則玩起兩面手法，要殺害劉貞，再讓趙淑儀背負誤陷劉貞之名。



豈知，趙元杓（許成泰 飾）察覺了事情不對，透露給朴桂原。在李泰與朴桂原的保護下，劉貞毫髮無傷。朴桂原想讓趙元杓明白趙淑儀也躲不過制裁，趙元杓卻要朴桂原早點認清現實、早點選擇要擁護大妃還是中殿。



朴桂原在不捨之下，仍選擇了姪女，欲送大妃到溫陽行宮避避。朴桂原安撫大妃，若讓李泰處理會更兇殘，大妃卻聽不進去。大妃最後一把火燒掉了轎子，也燒掉了和朴桂原的情感與信任。



下集預告，大妃回頭找尋算準一切的僧侶（吳承勳 飾），僧侶承諾過能為大妃做任何事。李泰召見了東琴不曉得是為了何事，再找上趙淑儀以威嚇語氣道：「寡人需要兵判（趙元杓），因此我會疼愛你。」左相提出辭官返鄉，大妃又產生不安感，覺得自己不能沒有左相當靠山。



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