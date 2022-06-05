复仇还是民意？《红丹心》刘贞面临抉择，抉择之后又遭遇后宫内斗！大妃与左相联盟面临崩坏（EP.9-10）

斗来斗去有够烧脑！看完这两集，好像也能理解朴桂原的圣君之梦，但他为什么极度不信任李泰呢？？？

政治题材爱情剧《红丹心》目前播至第9、第10集，刘贞（姜汉娜 饰）与朴桂原（此集正名，张赫饰演）的角力仍在上演，在这之外，还有后宫间的纷争正要发生。两集全韩收视率落在5.7、6.3%，保持著一定的水准。

（以下涉及剧透）



第9集，刘贞本来想和朴桂原同归於尽，完成自己的报复也替李泰（李准 饰）铲除异己，但李泰无法眼睁睁牺牲刘贞。朴桂原拿了仁荣王后（此集正名）死亡的真相逼迫刘贞，要确定刘贞的想法是否和自己一样。

朴桂原刻意让乡野谣传自己是毒害仁荣王后的真凶，让刘贞知情当年是仁荣王后为了李泰自尽，先王为了保护李泰便诬陷仁荣王后之死为刘贞父亲刘学秀所做。刘贞起初无法接受事实，但逐渐了解仁荣王后的做法，和自己先前想和朴桂原同归於尽的作法并无异。



第10集，报仇还是民意？刘贞选了民意，她决定成为中殿并辅佐李泰成为圣君，不过并没有要成为朴桂原的棋子，她是要「走上父亲没能走上的路」。她也为李泰抱不平，认为朴桂原一开始就没有给李泰成为圣君的机会。



刘贞被封为内宫，赵淑仪（崔莉 饰）与大妃（朴知妍 饰）深感自己在宫中的地位渐失，各怀鬼胎。朴淑仪利用东琴（尹瑞娥）揭发刘贞真实身分，大妃则玩起两面手法，要杀害刘贞，再让赵淑仪背负误陷刘贞之名。



岂知，赵元杓（许成泰 饰）察觉了事情不对，透露给朴桂原。在李泰与朴桂原的保护下，刘贞毫发无伤。朴桂原想让赵元杓明白赵淑仪也躲不过制裁，赵元杓却要朴桂原早点认清现实、早点选择要拥护大妃还是中殿。



朴桂原在不舍之下，仍选择了侄女，欲送大妃到温阳行宫避避。朴桂原安抚大妃，若让李泰处理会更凶残，大妃却听不进去。大妃最后一把火烧掉了轿子，也烧掉了和朴桂原的情感与信任。



下集预告，大妃回头找寻算准一切的僧侣（吴承勋 饰），僧侣承诺过能为大妃做任何事。李泰召见了东琴不晓得是为了何事，再找上赵淑仪以威吓语气道：「寡人需要兵判（赵元杓），因此我会疼爱你。」左相提出辞官返乡，大妃又产生不安感，觉得自己不能没有左相当靠山。



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