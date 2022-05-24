孫錫久於IG感嘆：「《我的出走日記》，喜歡你」看到這張配圖瞬間又鼻酸了！

第14集播出的時候，小編準時打開Netflix，上半集眼淚簡直沒停過…



JTBC週末劇《我的出走日記》屢創話題，在第14集中，具氏（孫錫久 飾）與美貞（金智媛 飾）久別重逢，令許多觀眾激動不已。

電視劇播出後，孫錫久於個人Instagram分享觀後感：「就像真的在某處生活著。

睡不著…真的是最棒！我的出走日記，喜歡你。」配圖則是廉家父親與孩子們，在海邊散步的畫面。

在第13集的結尾，迎來了意想不到的劇情發展──廉母於睡夢中離開人世。

整件事情來的措手不及，廉母甚至在當天早上與大姐的男友初次見面。失去妻子與母親的廉氏家族，看著她曾使用過的物品，一邊緬懷著她，一邊慢慢回到生活的軌道上，每一幕都令人看得揪心。



像是下定決心要往前走了，二哥向父親表示：「我相信我們會越來越融洽的。」有趣的是，話題又巧妙地帶向「車子」：「（前提是）必須要有車。」就這樣，沒了母親和妻子的廉氏家族，來場「家族旅行」。

三兄妹在海邊閒話家常，父親不同以往，表情溫和許多。二哥更是向父親「表白」，令人動容。而這些場面，如同孫錫久於Instagram所說的：「就像真的在某處生活著。」看似平凡的故事，更能引起共鳴。

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