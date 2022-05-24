孙锡久於IG感叹：「《我的出走日记》，喜欢你」看到这张配图瞬间又鼻酸了！

第14集播出的时候，小编准时打开Netflix，上半集眼泪简直没停过…



JTBC周末剧《我的出走日记》屡创话题，在第14集中，具氏（孙锡久 饰）与美贞（金智媛 饰）久别重逢，令许多观众激动不已。

电视剧播出后，孙锡久於个人Instagram分享观后感：「就像真的在某处生活著。

睡不著…真的是最棒！我的出走日记，喜欢你。」配图则是廉家父亲与孩子们，在海边散步的画面。

在第13集的结尾，迎来了意想不到的剧情发展――廉母於睡梦中离开人世。

整件事情来的措手不及，廉母甚至在当天早上与大姐的男友初次见面。失去妻子与母亲的廉氏家族，看著她曾使用过的物品，一边缅怀著她，一边慢慢回到生活的轨道上，每一幕都令人看得揪心。



像是下定决心要往前走了，二哥向父亲表示：「我相信我们会越来越融洽的。」有趣的是，话题又巧妙地带向「车子」：「（前提是）必须要有车。」就这样，没了母亲和妻子的廉氏家族，来场「家族旅行」。

三兄妹在海边闲话家常，父亲不同以往，表情温和许多。二哥更是向父亲「表白」，令人动容。而这些场面，如同孙锡久於Instagram所说的：「就像真的在某处生活著。」看似平凡的故事，更能引起共鸣。

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