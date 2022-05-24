開播恐無限推遲！Netflix新作《獵犬們》官宣：金賽綸不退出，但不參與之後的拍攝

金賽綸將繼續出演Neflix新劇《獵犬們》。

童星出身的金賽綸是韓國影視劇圈著名「三金」之一，出道就和國民男神元斌搭檔，拍攝了大熒幕作品《孤膽特工》（又譯《大叔》），事業起點頗高。



然而前不久金賽綸卻被多名市民舉報醉酒駕駛，將車開得歪歪扭扭，直接撞上路邊的變壓器，一度導致周邊路燈失控、商家交易系統癱瘓。 金賽綸要求做血液檢查，結果差不多會在1周後公開，而她也通過手寫信向民眾道歉，稱正在反省中。



金賽綸爆出酒駕醜聞後民眾們十分關注她的作品動向，Netflix自製劇《獵犬們》方面於23日向多家媒體透露：「片商、演員、Netflix三方商討的結果就是金賽綸不會參與之前已定下的拍攝。」 據了解，金賽綸還剩下後期錄音等工作。 《獵犬們》方面還表示：「她的戲份大部份已經殺青，已經拍攝的戲份還需要和片商討論要如何剪輯。」金賽綸是《獵犬們》的主演之一，戲份較多，片商對重拍與否十分慎重。 並且，金賽綸與其他演員同框出鏡的鏡頭也很多，剪輯起來不容易。 同時，Netflix一再強調，金賽綸並不是「下車」。韓媒《日間體育》報道稱，因金賽綸的負面消息導致原本將於明年初啟動的《獵犬們》行程將無限期推遲。

《獵犬們》聚集了禹棹奐、李相二、朴誠雄、許俊豪等實力派演員，是一部講述三位年輕人債務的黑幫動作片， 當時Netflix官宣定角時，看到如此強大的陣容主演就引發不少劇迷高度期待！



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