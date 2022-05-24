【韓網熱議】HYBE目前沒有考慮將新人女團LE SSERAFIM更換成員，或將她們轉換為5人組的主因公開

大家怎麼看這次事件呢？

近日，因 HYBE 旗下子公司 Source Music 推出的新人女團 LE SSERAFIM 中，成員金佳覽陷入校暴爭議，網上出現各種不利於她的證據，公司表示本人受到謠言攻擊後內心也非常受傷，而暫停了團體活動，LE SSERAFIM也從6人組合，暫時變成了5人體制進行宣傳。



而 HYBE & Source Music 面對 LE SSERAFIM 的狀況，要想解決問題也會變得非常複雜。因為經紀合約關係中，所屬社有義務在藝人出問題時解決並保護藝人，再加上金佳覽目前還是未成年人，所以需要更加小心謹慎地對待。



目前，公司除了「堅持」和「沉默」之外，能使用的籌碼並不多。而業界人士也透露，HYBE 目前沒有考慮將 LE SSERAFIM 更換成員或者將她們轉換為5人組合。



對此決定，韓網輿論較偏向於將金佳覽直接退團，也避免去影響到其他成員的發展，在近期僅有5人體制站上的《人氣歌謠》舞台，也受到更多的好評，認為5人呈現出的舞台效果更好，也讓成員們更平均的展現了自身魅力。



▼0522《人氣歌謠》5人舞台：



▼0515《人氣歌謠》6人舞台：



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞