《我的出走日記》不一般的「具美CP」──孫錫久&金智媛，經典場面一次看！

這對CP的故事真的不一般，那句「我叫具子敬」也太讓人心動了吧！

JTBC週末劇《我的出走日記》本週迎來大結局，由孫錫久、金智媛於劇中組成的「具美CP」，隨著劇情發展，屢屢引發海內、外劇迷們討論。

▼以下有上週播出的第14集劇透，慎入



久違了！具氏（孫錫久 飾）終於主動聯繫了美貞（金智媛 飾）。以「我是具氏」作為開頭，還不忘調侃（？）美貞：「這些日子妳出走成功了嗎？」、「遇到會崇拜妳的男人了嗎？」（仔細看！具氏在偷笑！）美貞都給予否定的答案。

具氏邀請美貞見一面，美貞卻拒絕，因為她變胖了…（是胖在哪？）具氏沒有給美貞太多猶豫的時間，直接跟她說：「給妳一個小時減肥，待會見。」心臟爆擊啊啊啊！！！



天哪、天哪，這個畫面真的有夠美好，「具美CP」終於在首爾重逢啦！閒話家常之際，具氏把他「崇拜」的功力一次展現，逗得美貞哈哈大笑。這兩位有機會一定要再合作一部甜蜜蜜的羅曼史啊～



尾聲，美貞清清喉嚨：「你叫什麼名字？」具氏一個字、一個字鄭重回答：「我叫具、子、敬。」

看到這裡，不妨一起回顧「具美CP」的經典場面！從親吻、告白、撒嬌到離別，雖然兩人談戀愛的順序似乎和平常人不太一樣（？）但兩人的化學反應爆棚，就算沒有肢體接觸的場面，也能令人心動不已（這裡當然要排除離別的部分）。

而剩下兩集的篇幅，除了美貞和具氏的故事外，「大姐」琦貞和泰勳、「二哥」昌熙和賢雅，這3對CP的發展都令人好奇。

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