《紅丹心》憑Ending畫面美出名堂：如果NG一次，道具組應該會流下一公升的淚水！

《紅丹心》才播出就憑藉唯美畫面出了名堂。

由李準、姜漢娜、張赫主演的古裝愛情劇《紅丹心》正式開播，該劇以撥亂反正之後，以先宗嫡長子李泰成為朝鮮的王之後的故事為線，主要講述為了生存需要成為君主的李泰和為了生存需要成為中殿的有貞，成為政敵的他們將刀架到對方的脖子上展開的血光羅曼史。首播即時收視率高達9.45%，而精美的場景是功臣之一，看過的都大讚一聲美。

不同於以往色彩明艷的古裝戲，《紅丹心》色彩清冷，甚至可以說昏暗，很多場景有陰鬱的風格，情緒的關鍵詞是「嚴肅緊張」，烘托出了王宮之內的明爭暗鬥，導演有點不打算走尋常路的意思。



而第一集的Ending畫面更稱得上是絕美，不僅美得如電影特效一般，據悉還特別「燒錢」，一不小心NG的話，道具組可能會留下血淚，心痛到要窒息！李泰和有貞在橋上相遇，火花似落花美輪美奐，在寂靜的黑夜中綻放。下方是潺潺流水，映照在河上，彷彿是落在人間的銀河。





살아주어 고맙소

나로 인해 몰락한

연모하는

나의 빈이여#붉은단심 #이태유정

'낙화 놀이' 연출 다들 봐줬으면 좋겠다.

타오르는 불꽃 속에 서 있는 이태유정 pic.twitter.com/CiadQ4O6MV — (@Ra_inBoww_) May 3, 2022

這其實是韓國傳統專案「落火遊戲」，綜藝節目《兩天一夜》中有過詳細的介紹，材料用到了碳灰、韓紙、廣幅棉和麻繩。



先將碳灰裹進棉布中，兩兩交叉扭緊，再用麻繩扎好，最後掛在室外的繩子上，到了晚上點燃即可。 因為是純手工製作，2500個落火需要花費將近2個月。



不得不說《紅丹心》的導演和道具組花費了很大一番心思，將傳統遊戲融入到了劇中，創造出了不亞於電腦特效的絕美場景。看得觀眾們直呼「太美了」～

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