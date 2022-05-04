《結婚白皮書》李沇熹及李陣郁被交辦的「機智的婚禮任務」能否順利解決！準新郎新娘必看的電視劇

Kakao TV的原創電視劇《結婚白皮書》即將於5月23日首度公開。而已婚的李沇熹也將以預備結婚的準新娘回歸，還暗示所有觀眾「準新郎有時是力量但也會是難關」，即將展現給大家看的是「機智的婚禮任務」。

Kakao TV原創系列《結婚白皮書》中，女主角李沇熹即將飾演一位歷經2年的熱戀期想要與男友徐俊亨（李陣郁飾）步入禮堂的聰明準新娘金娜恩。而目前已婚的李沇熹也提到自己接演這部作品的想法，主要是因為女主角與她年齡相仿，並且在準備結婚的這過程中有著許多相同的狀況，讓李沇熹感到很有共鳴，不知不覺中在心中也為娜恩喊聲「加油」。



主角娜恩從大學時期一路順順地道大企業上班、升遷，從來都沒有讓父母擔心過，是標準的「媽朋女」，她與心愛的男友俊亨決定結婚後，夢想著幸福的新婚生活，她的個性率直，不管是在公司工作方面，在戀愛方面也一樣坦白不隱藏，在愛人面前不加修飾，所以個性上更加可愛。



李沇熹為了表現這樣直率可愛的娜恩，也參考了很多小資族如何穿搭，以及詢問了身邊一些決定要結婚的女生們，與男朋友互動的日常小細節，戀人之間如何才能表現得更自然更可愛，做足了準備。而且娜恩這個角色是一個現實主義者，想在現有的資源及預算下按照計畫完成事情，不過她的男友俊亨卻是相反的，認為結婚只有一次機會，無條件想做到最好，是位理想主義者。



在準備婚禮的過程中也會發現兩人在消費價值觀上有很大落差，李沇熹也坦言所謂的結婚，就是兩個本來過著不同生活的人相互磨合相處的過程，所以這部作品讓她非常有感觸。除此之外李沇熹覺得雙方父母相見禮這一關也是非常困難的，苦惱著很多事情的娜恩，加上她身邊總是樂觀開朗的俊亨，所以她形容有時候準新郎是力量，也很可能是一個難關。



《結婚白皮書》就像是給準新婚夫妻的「機智的婚禮任務」，每一集當中就會跨越一個小關卡，希望大家一起來預測這對俊男美女準夫妻能夠如何克服，《結婚白皮書》共有12集，每一集30分鐘左右，從5月23日起將在每週一、二、三晚間7點（韓國時間）在Kakao TV公開全新內容。

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