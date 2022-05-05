《红丹心》凭Ending画面美出名堂：如果NG一次，道具组应该会流下一公升的泪水！

《红丹心》才播出就凭藉唯美画面出了名堂。

由李准、姜汉娜、张赫主演的古装爱情剧《红丹心》正式开播，该剧以拨乱反正之后，以先宗嫡长子李泰成为朝鲜的王之后的故事为线，主要讲述为了生存需要成为君主的李泰和为了生存需要成为中殿的有贞，成为政敌的他们将刀架到对方的脖子上展开的血光罗曼史。首播即时收视率高达9.45%，而精美的场景是功臣之一，看过的都大赞一声美。

不同於以往色彩明艳的古装戏，《红丹心》色彩清冷，甚至可以说昏暗，很多场景有阴郁的风格，情绪的关键词是「严肃紧张」，烘托出了王宫之内的明争暗斗，导演有点不打算走寻常路的意思。



而第一集的Ending画面更称得上是绝美，不仅美得如电影特效一般，据悉还特别「烧钱」，一不小心NG的话，道具组可能会留下血泪，心痛到要窒息！李泰和有贞在桥上相遇，火花似落花美轮美奂，在寂静的黑夜中绽放。下方是潺潺流水，映照在河上，彷佛是落在人间的银河。





살아주어 고맙소

나로 인해 몰락한

연모하는

나의 빈이여#붉은단심 #이태유정

'낙화 놀이' 연출 다들 봐줬으면 좋겠다.

타오르는 불꽃 속에 서 있는 이태유정 pic.twitter.com/CiadQ4O6MV — (@Ra_inBoww_) May 3, 2022

这其实是韩国传统专案「落火游戏」，综艺节目《两天一夜》中有过详细的介绍，材料用到了碳灰、韩纸、广幅棉和麻绳。



先将碳灰裹进棉布中，两两交叉扭紧，再用麻绳扎好，最后挂在室外的绳子上，到了晚上点燃即可。 因为是纯手工制作，2500个落火需要花费将近2个月。



不得不说《红丹心》的导演和道具组花费了很大一番心思，将传统游戏融入到了剧中，创造出了不亚於电脑特效的绝美场景。看得观众们直呼「太美了」～

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