《兩天一夜4》方PD與盧編最後一次錄影，Ravi等成員直接噴淚，下集預告哭更慘ㅠㅠ

雖然最新一集沒有講明，但下集預告看起來就是要一次告別三個人QQ

《兩天一夜4》最新企劃「祝你好運」，是方格伊PD與盧珍英編劇最後一次製作節目，24日播出了上半部內容（EP.121），能感受眾人的滿滿不捨。

‎方格伊PD本月初傳出因健康問題從《兩天一夜4》下車‎，盧珍英編劇也和她一同進退。在最後一次的「祝你好運」旅行中，方格伊PD與盧珍英編劇特地送上餐車作為給予《兩天一夜4》最後的禮物。



方格伊PD與盧珍英編劇和成員們合照，照片拍一拍Ravi就說：「拍不下去了……」眼淚直接掉下來，盧珍英編劇、延政勳、文世潤與DinDin也忍不住落淚，直到金鍾旻突然點餐：「我要檸檬汁。」眾人才破涕為笑。不過在休息室時DinDin又哭了，而這次打斷他情緒的是金鍾旻的放屁聲XD。



儘管如此，最終還是得面臨離別。預告中成員們在夜晚坦露心聲，延政勳：「很有意義的度過了（這段時光）。」DinDin：「其實互相會私下討論……」文世潤：「都知道，其實都知道。」畫面最後停留在了Ravi身上，字幕耐人尋味的打上「究竟他們流淚的理由是？」。



據‎官方先前的聲明‎，Ravi也要離開了，此次「祝你好運」企劃是Ravi最後一次錄製《兩天一夜4》，他要為了服兵役而暫時離開。不過「祝你好運」的上半部內容完全沒提到Ravi要離開，也許會在下半部內容宣布。

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