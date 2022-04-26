新人男團NINE.i突然就引起韓網熱論～不是因為帥，而是因為成員的可愛小失誤XD

新人男團NINE.i突然就引起韓網熱論～不是因為帥，而是因為成員的可愛小失誤XD

明星   2022年4月26日   星期二09:30   Tracy   1

（封面圖源：Twitter@NINE_i_Firstone、Youtube@스브스케이팝 / SBS KPOP 截圖）

新人男團NINE.i因為直拍影片突然就火了！

（圖源：TVDaily）

NINE.i日前攜出道曲《Parallel Universe》登上了《人氣歌謠》的舞台，10名成員展現了帥氣的舞蹈，表演途中成員JE WON不小心被隊友砸到了臉，這一幕剛好被攝影機捕捉到，節目播出後引爆了熱論。

舞蹈中有一段編舞設計是兩位隊友手拉著手，JE WON要從後邊穿過去，只是隊友沒能掌握住高度，雙手正好打到了JE WON的臉上，順勢帶過他的瀏海，JE WON「被迫」露出了額頭，留下了一秒鐘的「黑歷史」。
（圖源：Youtube@스브스케이팝 / SBS KPOP 截圖）

沒想到會遭到隊友「毒手」（誤）的JE WON明顯愣了一下，閉緊了眼睛，但察覺到自己還在演出時，就咬緊牙關繼續演出。在此不得不誇一句，果然是專業的愛豆，雖然有一絲慌張，但很快就調整好了自己。
（圖源：Youtube@스브스케이팝 / SBS KPOP 截圖）（圖源：Youtube@스브스케이팝 / SBS KPOP 截圖）

相關影片曝光之後，引起了廣大歌迷和網友的關注，新人男團可愛的小失誤被眾人津津樂道，大家紛紛評論稱：「笑死我了」、「那位被打的成員一臉的生無可戀」、「因為這個影片我才知道他們叫NINE.i」等。

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留言/評論
  • 怎感覺連續幾團新男團的妝都濃到像資深女藝人了 臉上的厚塗白粉紅唇感好可怕 就不能像BTS自然妝感嗎 什麼膚色就配什麼妝 不要塗白臉
    46分前
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