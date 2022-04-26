新人男團NINE.i突然就引起韓網熱論～不是因為帥，而是因為成員的可愛小失誤XD

新人男團NINE.i因為直拍影片突然就火了！

NINE.i日前攜出道曲《Parallel Universe》登上了《人氣歌謠》的舞台，10名成員展現了帥氣的舞蹈，表演途中成員JE WON不小心被隊友砸到了臉，這一幕剛好被攝影機捕捉到，節目播出後引爆了熱論。



[#mine] 나인깅들의 첫 음방 활동 햎삐하게 마무리 이제 시작한 것 같은데 벌써 끝이라구?



응원 해주신 모든 팬분들 너무 감사하고 앞으로도 우리 갓기들과 함께 해주세요



마인이의 덕질은 멈추지 않는당

(케이크는 마인이의 작은 선물) #NINEi #나인아이 #Parallel_Universe #막방 pic.twitter.com/HMputIwzjC — NINE.i OFFICIAL (@NINE_i_Firstone) April 24, 2022

舞蹈中有一段編舞設計是兩位隊友手拉著手，JE WON要從後邊穿過去，只是隊友沒能掌握住高度，雙手正好打到了JE WON的臉上，順勢帶過他的瀏海，JE WON「被迫」露出了額頭，留下了一秒鐘的「黑歷史」。



沒想到會遭到隊友「毒手」（誤）的JE WON明顯愣了一下，閉緊了眼睛，但察覺到自己還在演出時，就咬緊牙關繼續演出。在此不得不誇一句，果然是專業的愛豆，雖然有一絲慌張，但很快就調整好了自己。



相關影片曝光之後，引起了廣大歌迷和網友的關注，新人男團可愛的小失誤被眾人津津樂道，大家紛紛評論稱：「笑死我了」、「那位被打的成員一臉的生無可戀」、「因為這個影片我才知道他們叫NINE.i」等。



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