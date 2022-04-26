《两天一夜4》方PD与卢编最后一次录影，Ravi等成员直接喷泪，下集预告哭更惨ㅠㅠ

虽然最新一集没有讲明，但下集预告看起来就是要一次告别三个人QQ

《两天一夜4》最新企划「祝你好运」，是方格伊PD与卢珍英编剧最后一次制作节目，24日播出了上半部内容（EP.121），能感受众人的满满不舍。

‎方格伊PD本月初传出因健康问题从《两天一夜4》下车‎，卢珍英编剧也和她一同进退。在最后一次的「祝你好运」旅行中，方格伊PD与卢珍英编剧特地送上餐车作为给予《两天一夜4》最后的礼物。



方格伊PD与卢珍英编剧和成员们合照，照片拍一拍Ravi就说：「拍不下去了……」眼泪直接掉下来，卢珍英编剧、延政勋、文世润与DinDin也忍不住落泪，直到金钟旻突然点餐：「我要柠檬汁。」众人才破涕为笑。不过在休息室时DinDin又哭了，而这次打断他情绪的是金钟旻的放屁声XD。



尽管如此，最终还是得面临离别。预告中成员们在夜晚坦露心声，延政勋：「很有意义的度过了（这段时光）。」DinDin：「其实互相会私下讨论……」文世润：「都知道，其实都知道。」画面最后停留在了Ravi身上，字幕耐人寻味的打上「究竟他们流泪的理由是？」。



据‎官方先前的声明‎，Ravi也要离开了，此次「祝你好运」企划是Ravi最后一次录制《两天一夜4》，他要为了服兵役而暂时离开。不过「祝你好运」的上半部内容完全没提到Ravi要离开，也许会在下半部内容宣布。

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